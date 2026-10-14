Para Dave Canales, Ron Rivera fue una inspiración y después, un mentor

Canales, de 45 años, era demasiado joven para tener recuerdos nítidos de Fears o Flores como entrenadores en jefe. Sin embargo, el legado de Rivera tuvo un significado especial para él porque pudo verlo con sus propios ojos, desde la banda contraria y, ahora, desde el escritorio que ocupa en la misma oficina.

El equipo que Canales entrenó en Seattle y el que vio dirigir a Rivera tenían similitudes evidentes: desde mariscales de campo estelares como Cam Newton y Russell Wilson hasta defensivas agresivas. Por eso, Rivera se convirtió en un referente natural.

"Al principio, antes de tener la oportunidad de conocerlo, lo que más me impresionaba era el estilo de fútbol americano que había construido aquí", explicó Canales. "Por alguna razón, probablemente por Cam y Russ, por esa defensiva y la nuestra, los enfrentamientos entre Panthers y Seahawks eran de los más esperados del calendario cada año. Y tuvimos la oportunidad de enfrentarlos en diferentes escenarios de playoffs y en partidos de horario estelar.

"Al venir aquí, podías apreciar el estilo de juego que Ron había construido, basado en la fortaleza, los fundamentos y, sencillamente, en jugar bien al fútbol americano. Eso siempre me inspiró."