Para Dave Canales, Ron Rivera fue una inspiración y después, un mentor

CHARLOTTE — Cuando Dave Canales era un joven entrenador asistente de los Seahawks, durante el punto más intenso de la rivalidad con los Panthers en la década de los 2010, Dave admiraba a Ron Rivera desde la distancia, por la manera en como jugaba su equipo.
Cuando Canales ocupó la antigua oficina de Rivera en 2024, comenzó a admirarlo de una manera diferente: por el camino que Rivera le había trazado, en más de una manera.
Ese vínculo se fortaleció con cada lunes que pasaba. Canales encendía su teléfono y encontraba un nuevo mensaje de texto de su predecesor, con consejos, palabras de aliento y, ocasionalmente, alguna recomendación específica sobre fútbol americano.
"Se comunicó conmigo cuando conseguí el puesto de entrenador en jefe aquí, y creo que esa es mi parte favorita de todo esto: poder hablar de la persona, del hombre que me enviaba un mensaje todos los lunes", comentó Canales recientemente. "Quería asegurarse de que me sintiera motivado. Entendía lo que significa llegar por primera vez como entrenador en jefe e intentar construir algo. Me recalcaba que las cosas llevan tiempo, pero que podía ver los resultados. Podía ver lo que estaba haciendo, y simplemente me animaba. Me decía: 'Oye, estas son las cosas que dijiste que eran importantes para ti. Están empezando a hacerse realidad. Sigue por ese camino. Mantén un mensaje sencillo. Recuérdales un par de cosas fundamentales, y eso te servirá durante toda la temporada'.
"Así que me alentó mucho que se comunicara conmigo y que entendiera la situación."
Rivera comprendía el desafío que enfrentaba Canales, tanto como constructor de un equipo como por ser parte de una minoría.
"Antes que nada, Dave es un muy buen entrenador", afirmó Rivera. "El trabajo que ha hecho para construir el equipo, la paciencia que ha demostrado y su disposición a avanzar paso a paso han sido impresionantes".
Y Rivera sabe muy bien lo que significa tener paciencia: primero, al esperar su propia oportunidad de dirigir un equipo y, después, al convertirlo en un contendiente.
Rivera no fue el primer entrenador hispano en la NFL —ese honor le corresponde a Tom Fears, quien dirigió a los New Orleans Saints en 1967— ni el primero en llegar a un Super Bowl, distinción que pertenece a Tom Flores, de los Raiders. Sin embargo, durante años fue el único, una distinción que ahora comparte con Canales.
Durante su etapa como entrenador en jefe de los Panthers, Rivera fue nombrado Entrenador del Año en dos ocasiones y condujo al equipo a una marca de 15 victorias y una derrota, además de una aparición en el Super Bowl en 2015. Pero llegar hasta ahí le tomó años. Los Panthers fueron el noveno equipo que lo entrevistó antes de que finalmente consiguiera su oportunidad.
Una vez en Charlotte, heredó un equipo que venía de terminar con marca de 2-14 la temporada anterior. Tuvo que transformar a ese grupo en un equipo ganador y consiguió llevarlo a los playoffs en su tercera temporada, tal como lo hizo Canales.
Esta primavera, Rivera recibió un reconocimiento por su trayectoria como jugador y entrenador al ser incluido en la clase inaugural del Salón de la Fama del Fútbol Americano Hispano.
Canales, de 45 años, era demasiado joven para tener recuerdos nítidos de Fears o Flores como entrenadores en jefe. Sin embargo, el legado de Rivera tuvo un significado especial para él porque pudo verlo con sus propios ojos, desde la banda contraria y, ahora, desde el escritorio que ocupa en la misma oficina.
El equipo que Canales entrenó en Seattle y el que vio dirigir a Rivera tenían similitudes evidentes: desde mariscales de campo estelares como Cam Newton y Russell Wilson hasta defensivas agresivas. Por eso, Rivera se convirtió en un referente natural.
"Al principio, antes de tener la oportunidad de conocerlo, lo que más me impresionaba era el estilo de fútbol americano que había construido aquí", explicó Canales. "Por alguna razón, probablemente por Cam y Russ, por esa defensiva y la nuestra, los enfrentamientos entre Panthers y Seahawks eran de los más esperados del calendario cada año. Y tuvimos la oportunidad de enfrentarlos en diferentes escenarios de playoffs y en partidos de horario estelar.
"Al venir aquí, podías apreciar el estilo de juego que Ron había construido, basado en la fortaleza, los fundamentos y, sencillamente, en jugar bien al fútbol americano. Eso siempre me inspiró."
"Después, tomas en cuenta que es un entrenador latino en la NFL y que, en aquel momento, creo que era el único. Eso también me inspiraba y me hacía pensar: 'Mira, al final, todo se reduce en construir un producto de fútbol americano extraordinario. Eso es lo que importa'. Pero ver el orgullo con el que representaba a la comunidad latina a través de la excelencia en el fútbol americano fue una inspiración para mí."
Ese es el objetivo que Canales persigue ahora. Su primera victoria como entrenador en jefe llegó frente a los Raiders, una coincidencia que representa una especie de círculo completo en su carrera y en la que piensa ahora al reflexionar sobre el legado de un entrenador como Flores.
"Era joven cuando él dirigía. Lo recuerdo, pero ahora, cuando miro hacia atrás, entiendo lo significativo que fue y el impacto que tuvo", dijo Canales. "Estoy agradecido con Al Davis por haberle dado una oportunidad."
"Y, una vez más, todo nos lleva al buen fútbol americano. Es reconfortante saber que, si podemos ofrecer un equipo competitivo de manera constante, no debería importar quién eres, cómo luces o de dónde vienes. Pero sí es algo especial poder representar de esta manera a la comunidad hispana."
View photos of Dave Canales during his coaching career.